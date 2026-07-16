Manuel Vilchis acompaña a estudiantes en su graduación como padrino de generación

Reconoció el esfuerzo de las y los egresados de la Primaria Revolución Mexicana y los exhortó a continuar preparándose para alcanzar sus metas.

El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, participó como padrino de generación de las y los alumnos de la Generación 2020–2026 de la Escuela Primaria Revolución Mexicana, donde reconoció el esfuerzo y dedicación de las y los estudiantes al concluir una etapa fundamental de su formación académica.



Durante la ceremonia de graduación, el alcalde agradeció la invitación de las autoridades escolares, docentes y madres y padres de familia para formar parte de este momento significativo, y destacó que cada logro alcanzado por las y los egresados es resultado de su compromiso, así como del acompañamiento de sus familias y maestros.



Manuel Vilchis felicitó a las y los integrantes de la generación por culminar con éxito sus estudios de educación primaria y los exhortó a continuar preparándose, mantener sus sueños y aprovechar las oportunidades que se presenten en su desarrollo académico y personal.



Reiteró su reconocimiento a la comunidad educativa por el trabajo realizado en la formación de niñas y niños, al señalar que la educación es uno de los pilares para construir un mejor futuro para Zinacantepec y sus familias.