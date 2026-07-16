Activan Operativo Tlaloque 2.0 tras lluvias intensas en CDMX

Más de 115 elementos y 43 unidades especializadas fueron movilizados para atender encharcamientos y afectaciones provocadas por las precipitaciones.

El Gobierno de la Ciudad de México activó el Operativo Tlaloque 2.0 para atender las afectaciones generadas por las lluvias registradas durante la tarde del miércoles, cuyo volumen acumulado superó los 1.3 millones de metros cúbicos en la capital y alcanzó los 3.2 millones de metros cúbicos en la zona metropolitana del Valle de México.



El despliegue coordinado incluyó la participación de personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Heroico Cuerpo de Bomberos.



Como parte de las acciones preventivas y de respuesta, la Segiagua movilizó a 115 elementos entre personal operativo, ingenieros, técnicos y cuadrillas especializadas, además de 43 equipos de apoyo, incluidos vehículos de bombeo de emergencia, unidades hidroneumáticas, equipos Hércules y pipas de agua tratada.



Las principales afectaciones se registraron en las alcaldías de Iztapalapa e Iztacalco, donde se atendieron puntos con acumulación de agua. Entre las estaciones con mayores registros de lluvia destacaron Ejército de Oriente, en Iztapalapa, con 18.5 milímetros, y Deportiva, en Iztacalco, con 18 milímetros.



Al corte de las 19:00 horas, las brigadas de emergencia habían atendido parte de los encharcamientos reportados en Venustiano Carranza, Iztacalco y Benito Juárez, además de realizar trabajos en zonas como Canal de Churubusco y Tezontle, en la colonia Gabriel Ramos Millán, para mejorar el funcionamiento del drenaje.



La Secretaría de Gestión Integral del Agua informó que los niveles en presas, ríos y cauces permanecieron estables, mientras que el Heroico Cuerpo de Bomberos reportó la atención de 28 árboles caídos, un poste, cuatro encharcamientos y dos cortocircuitos.



Las autoridades capitalinas mantienen activos los protocolos de atención ante las condiciones meteorológicas y exhortaron a la población a mantenerse informada mediante canales oficiales.