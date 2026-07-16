Azcapotzalco fortalece vigilancia nocturna con operativos para garantizar mayor seguridad

Nancy Núñez encabezó recorridos preventivos en la Unidad Habitacional Manuel Rivera Anaya.

La alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez, encabezó un recorrido nocturno de seguridad en la Unidad Habitacional Manuel Rivera Anaya, como parte de la estrategia para fortalecer la prevención del delito y brindar mayor tranquilidad a las familias de la demarcación.



Durante el operativo participaron elementos de la Policía Auxiliar y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes realizaron patrullajes a pie, en motocicletas y unidades oficiales por andadores, áreas verdes, canchas y espacios públicos, con el objetivo de reforzar la vigilancia en puntos estratégicos.



La alcaldesa informó que estos recorridos continuarán de manera permanente y reiteró el llamado a la ciudadanía para utilizar los canales de atención del Centro Azcapotzalco de Respuesta a Emergencias y los mecanismos de denuncia anónima para fortalecer la prevención del delito.



Como resultado del despliegue, cuatro personas fueron remitidas al Juzgado Cívico por faltas administrativas, mientras que un hombre fue detenido en flagrancia por robo con violencia y presentado ante el Ministerio Público. Además, se realizaron apercibimientos para el retiro de 20 vehículos abandonados.



La alcaldía señaló que estas acciones forman parte de una estrategia coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno para atender las causas de la violencia, fortalecer la seguridad comunitaria y mantener una mayor presencia policial en beneficio de las y los habitantes de Azcapotzalco.