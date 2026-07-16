Ana Muñiz fortalece la promoción de los derechos humanos y la inclusión en San Mateo Atenco

Durante la sesión del Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación refrendó su compromiso con la igualdad y el respeto a los derechos humanos.

La presidenta municipal de San Mateo Atenco, Ana Muñiz Neyra, recibió al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Víctor Leopoldo Delgado Pérez, y a los integrantes del Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación, quienes realizaron en el municipio su Cuarta Sesión Ordinaria.



Durante el encuentro, la alcaldesa destacó que el Gobierno Municipal mantiene el compromiso de impulsar políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, igualdad e inclusión, principios que, afirmó, forman parte del Bando Municipal y del Plan de Desarrollo Municipal.



Ana Muñiz recordó que anteriormente integró este Consejo y señaló que la realización de sesiones itinerantes en los municipios fue una propuesta que impulsó durante la firma del convenio de colaboración con la CODHEM, iniciativa que hoy permite acercar estos espacios de diálogo y coordinación a las distintas regiones del Estado de México.



Autoridades municipales y representantes de la CODHEM visitaron la Escuela Primaria “Venustiano Carranza”, donde dialogaron con alumnas y alumnos sobre la importancia de los derechos de niñas, niños y adolescentes, además de participar en actividades orientadas a fortalecer el conocimiento y la promoción de sus derechos.



La presidenta municipal reiteró que San Mateo Atenco continuará fortaleciendo la coordinación con organismos e instituciones para promover una cultura de respeto, igualdad y no discriminación, en beneficio de toda la población.