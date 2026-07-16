Sedui impulsa inversiones con tecnología y certeza urbana para nuevos proyectos

Presentó al sector empresarial las plataformas EVIE 2.0 y “Pulsar”, herramientas digitales para agilizar trámites y fortalecer la competitividad estatal.

Con el objetivo de fortalecer la llegada de inversiones de alto impacto y garantizar un desarrollo urbano ordenado, el Gobierno del Estado de México presentó al sector empresarial las herramientas tecnológicas EVIE 2.0 y “Pulsar”, diseñadas para agilizar procesos, brindar transparencia y ofrecer mayor certeza jurídica a los proyectos.



Durante una reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCE-Edoméx), el secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Carlos Maza Lara, destacó que la administración estatal impulsa un nuevo modelo de planeación urbana basado en innovación tecnológica, ordenamiento territorial y bienestar social.



El titular de la Sedui explicó que el sistema EVIE 2.0 permite automatizar la recepción de requisitos y facilitar la obtención de la Evaluación de Impacto Estatal, mientras que la plataforma digital “Pulsar” brinda a inversionistas seguimiento en tiempo real de sus solicitudes, las 24 horas del día y sin necesidad de intermediarios.



Estas herramientas permiten reducir los tiempos de respuesta hasta un máximo de 42 días, siempre que los proyectos cumplan con los requisitos establecidos, además de disminuir los procesos presenciales.



Por su parte, el presidente del CCE-Edoméx, Jalil Hernández, reconoció la apertura y visión de futuro del Gobierno estatal para generar condiciones que impulsen la competitividad regional y otorguen confianza al sector privado.



Representantes de sectores como automotriz, vivienda, energía, construcción, comercio y educación refrendaron su disposición para colaborar y promover entre sus agremiados estas nuevas herramientas digitales.