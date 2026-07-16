Atletas de la UAEMéx brillan en campeonato internacional con oro y plata para México

Aldair Rosales conquistó el primer lugar en los 5 mil metros planos y Lorenzo Dávila obtuvo la plata en marcha.

Deportistas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) destacaron en el Campeonato Norteamericano y del Caribe de Atletismo NACAC 2026, celebrado en Tlaxcala, al obtener una medalla de oro y una de plata en pruebas de fondo y marcha.



El atleta universitario Aldair Tlatoani Rosales Ortega se proclamó campeón en los 5 mil metros planos, mientras que Lorenzo Antonio Dávila Ruiz consiguió la medalla de plata en los 5 mil metros marcha, representando a México y a la Máxima Casa de Estudios mexiquense.



La coordinadora de Atletismo de la UAEMéx, Margarita Hernández Flores, señaló que estos resultados son producto del esfuerzo constante de los atletas, entrenadores y del acompañamiento institucional que impulsa el desarrollo del deporte de alto rendimiento.



Destacó que los logros obtenidos forman parte de un proceso de preparación integral que permite a las y los estudiantes combinar su formación académica con la disciplina deportiva, además de fortalecer la presencia de la universidad en competencias nacionales e internacionales.



Con estos resultados, la UAEMéx reafirma la calidad de su talento deportivo y el compromiso de seguir impulsando a sus atletas, quienes colocan en alto los colores universitarios y el nombre de México en escenarios internacionales.