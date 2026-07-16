México registra crecimiento poblacional menor al 1% anual: Rosa Icela

Destacó que el país enfrenta una nueva dinámica demográfica, con menos nacimientos y una menor tasa de fecundidad.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que México registra un crecimiento poblacional inferior al 1 por ciento anual y una tasa de fecundidad promedio de 1.6 hijos por mujer, indicadores que reflejan una transformación en la estructura demográfica del país.



Al encabezar la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Población (Conapo), la funcionaria señaló que la disminución en el número de nacimientos, el aumento de la movilidad humana y las diferencias territoriales plantean nuevos retos para la planeación de políticas públicas en materia de educación, salud, vivienda, empleo, infraestructura y protección social.



Durante la reunión se presentaron las principales líneas de acción del Programa Nacional de Población 2026-2030 y los avances de la Estrategia Intergeneracional ante los cambios en la estructura por edad, instrumentos que orientarán la política demográfica del país en los próximos años.



Rosa Icela Rodríguez destacó que la política de población requiere del trabajo coordinado entre las instituciones que integran el Conapo para responder, con un enfoque de derechos humanos, igualdad sustantiva e interculturalidad, a los desafíos derivados de la evolución demográfica de México.



En la sesión participaron representantes de las 17 dependencias que integran el Consejo Nacional de Población, así como del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), quienes refrendaron su compromiso de impulsar acciones basadas en evidencia para atender los cambios en la dinámica poblacional del país.