Colima aprueba la primera Ley Estatal de Alimentación Adecuada y Sostenible del país

La nueva legislación fortalece el acceso a alimentos nutritivos y de calidad.

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad la Ley Estatal de Alimentación Adecuada y Sostenible, convirtiendo a Colima en la primera entidad del país en contar con una legislación enfocada en garantizar el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente, de calidad y con criterios de sostenibilidad.



La iniciativa, impulsada por la organización Alianza Alimentaria y Acción Climática, en colaboración con Igualdad Animal, establece nuevas herramientas para transformar los entornos alimentarios del estado mediante acciones como el fortalecimiento de la producción local, la promoción de alimentos con menor impacto ambiental y la incorporación de opciones de origen vegetal en espacios públicos, educativos y laborales.



Entre sus principales disposiciones destaca el reconocimiento de la diversidad de necesidades y preferencias alimentarias de la población, así como la promoción de las legumbres como una fuente principal de proteína dentro de programas alimentarios estatales.



Además, la ley contempla que establecimientos de alimentos y bebidas impulsen alternativas de origen vegetal y que los centros de trabajo con espacios de distribución de alimentos cuenten con opciones basadas en este tipo de productos.



Organizaciones impulsoras señalaron que esta legislación representa un avance en materia de salud pública, justicia social y acción climática, al reconocer la relación entre la alimentación, el bienestar humano, la protección animal y el cuidado del medio ambiente.



Con esta aprobación, Colima se posiciona como referente nacional en la construcción de sistemas alimentarios más saludables, inclusivos y sostenibles, dando cumplimiento al llamado de fortalecer políticas públicas que garanticen una alimentación adecuada para todas las personas.