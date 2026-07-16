UAEMéx y FAAPA UAEM fortalecen el diálogo con el gremio académico tras renovación en dirigencia

La rectora Patricia Zarza Delgado sostuvo un encuentro con la nueva dirigencia sindical y reiteró su compromiso con el trabajo conjunto en favor de la comunidad docente.

La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Patricia Zarza Delgado, sostuvo un encuentro con Osmara Vega Quintana, quien asumió la Secretaría General del Comité Ejecutivo de la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la UAEM (FAAPA UAEM), con el propósito de fortalecer la coordinación institucional en beneficio del personal académico.



Durante la reunión, la rectora destacó que el trabajo conjunto, el respeto institucional y la construcción de acuerdos serán fundamentales para consolidar una universidad más cercana, sólida y comprometida con el bienestar de su comunidad docente.



Asimismo, reconoció la participación del gremio académico en el proceso de renovación de la dirigencia sindical, al señalar que se desarrolló de manera transparente y ordenada, reflejando el diálogo, la colaboración y la vida democrática que distinguen a la institución.



Por su parte, la nueva dirigencia de la FAAPA UAEM reiteró su compromiso de mantener una relación de cercanía con las y los académicos, privilegiando la unidad, el diálogo y el trabajo para atender las necesidades del sindicato y fortalecer la representación del personal docente.



Con este encuentro, la Universidad y la representación sindical refrendaron su disposición de mantener una coordinación permanente para impulsar acciones que contribuyan al desarrollo institucional y al bienestar de la comunidad universitaria.