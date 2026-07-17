Quintana Roo se prepara ante huracanes con nuevo sistema de alerta: Mara Lezama

El estado fortalece su estrategia preventiva con un Puesto de Comando, miles de elementos y refugios para más de 75 mil personas.

Con el objetivo de fortalecer la prevención y la respuesta ante fenómenos hidrometeorológicos, la gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció que Quintana Roo trabaja en el desarrollo de un Sistema de Alerta para Huracanes mediante teléfonos celulares, una herramienta que permitirá mejorar la comunicación con la población durante emergencias.



Durante la instalación del Puesto de Comando para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales, en sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, la mandataria estatal destacó que este mecanismo permitirá concentrar información, agilizar la toma de decisiones y coordinar recursos de manera más eficiente ante posibles contingencias.



Lezama Espinosa señaló que el nuevo sistema será presentado próximamente por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de una estrategia nacional para reforzar la prevención y protección de las familias.



En este operativo participan autoridades federales, estatales y municipales, así como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida y coordinada ante cualquier emergencia.



La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que la entidad cuenta con 15 subcomités operativos, 3 mil 550 elementos, 418 unidades y maquinaria especializada, además de 834 refugios temporales con capacidad para más de 75 mil personas.



Quintana Roo cuenta con una Póliza de Seguro de Daños Catastróficos con cobertura de hasta 200 millones de pesos para infraestructura estatal y 20 millones de pesos para afectaciones ocasionadas por lluvias atípicas.