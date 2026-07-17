Emite México aviso preventivo de viaje por brote de ciclosporiasis en Estados Unidos

Las autoridades sanitarias exhortan a los viajeros a reforzar las medidas de higiene y consumir únicamente agua y alimentos seguros para prevenir contagios.

El Gobierno de México emitió un Aviso Preventivo de Viaje con nivel de riesgo medio ante el brote multiestatal de ciclosporiasis registrado en Estados Unidos, con el propósito de prevenir contagios entre las personas que tengan previsto viajar a ese país.



El aviso fue difundido por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE) y la Dirección General de Epidemiología, quienes informaron que la enfermedad es causada por el parásito Cyclospora cayetanensis y se transmite por el consumo de agua o alimentos contaminados.



Las autoridades señalaron que los síntomas pueden aparecer entre dos días y dos semanas después de la exposición e incluyen diarrea, pérdida de apetito, cólicos abdominales, fatiga, vómito, fiebre y, en algunos casos, síntomas respiratorios, aunque algunas personas pueden permanecer asintomáticas.



Como medida preventiva, recomendaron a los viajeros consultar la situación sanitaria de su destino, mantener una adecuada higiene de manos, consumir únicamente agua embotellada, hervida o desinfectada, evitar alimentos crudos o poco cocidos y lavar y desinfectar frutas y verduras antes de ingerirlas. Asimismo, exhortaron a acudir a una unidad médica en caso de presentar síntomas o signos de deshidratación.



De acuerdo con el aviso epidemiológico, desde mayo se ha registrado un incremento de casos de ciclosporiasis en Estados Unidos, donde se han confirmado más de mil 645 contagios en 34 estados, con mayor incidencia en Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental, además del reporte de una defunción asociada al brote. Las autoridades estadounidenses mantienen las investigaciones para determinar el origen de la contaminación.