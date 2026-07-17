Clara Brugada supervisa megaobras hidráulicas en Iztapalapa con inversión de 1800 mdp

El proyecto contempla 54 acciones de drenaje, nuevos colectores y tanques tormenta para reducir riesgos durante la temporada de lluvias.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, supervisó los avances de dos importantes obras hidráulicas en la alcaldía Iztapalapa, como parte de una estrategia integral que contempla una inversión de mil 800 millones de pesos para mejorar la infraestructura de drenaje y atender una problemática histórica de inundaciones en el oriente de la capital.



Durante el recorrido, la mandataria capitalina destacó que estas acciones buscan reducir las desigualdades que durante años han afectado a esta zona de la ciudad y garantizar mejores condiciones de vida para sus habitantes.



Uno de los proyectos supervisados fue la construcción de nueve tanques tormenta sobre la avenida Ignacio Zaragoza, en la colonia Santa Martha Acatitla, una obra considerada única en su tipo al desarrollarse debajo de una vialidad principal.



Esta infraestructura tendrá capacidad para almacenar hasta 4 mil 200 metros cúbicos de agua de lluvia, equivalentes a aproximadamente 4.2 millones de litros, con el objetivo de evitar anegaciones en viviendas, comercios, vialidades y zonas cercanas al Metro durante precipitaciones intensas.



La obra presenta un avance del 45 por ciento y cuenta con una inversión de 107 millones de pesos.



Asimismo, la Jefa de Gobierno supervisó los trabajos del nuevo Colector República Federal, una infraestructura de más de 1.2 kilómetros de longitud que permitirá desalojar hasta 6 mil litros de agua por segundo y conducirlos hacia el vaso regulador El Salado.



Este proyecto cuenta con una inversión de 99 millones de pesos y registra un avance del 50 por ciento. Su objetivo es fortalecer la capacidad del sistema de drenaje en una de las zonas con mayor vulnerabilidad ante lluvias.



Brugada Molina señaló que, aunque la temporada de precipitaciones aún continúa, las afectaciones han sido menores respecto al año anterior gracias a las obras realizadas y al fortalecimiento de la infraestructura hidráulica.