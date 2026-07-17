Isaac Montoya impulsa recuperación de espacios públicos en Naucalpan

En Lomas Verdes opera una casa para personas adultas mayores.

El Gobierno de Naucalpan, encabezado por el Presidente Municipal Isaac Montoya Márquez, llevó a cabo la recuperación de un espacio que permanecía en abandono en Lomas Verdes Cuarta Sección, donde ahora opera una nueva Casa para las Personas Adultas Mayores y un área de ejercicio al aire libre para beneficio de la comunidad.



A través del programa Huellas de la Transformación, el Ayuntamiento realizó trabajos integrales para mejorar la imagen urbana, fortalecer la convivencia y brindar espacios dignos para las familias naucalpenses.



Entre las acciones realizadas destacan la instalación y sustitución de 91 luminarias y cuatro postes, la aplicación de 26 toneladas de mezcla asfáltica, poda de árboles, construcción de la Casa para Personas Adultas Mayores, colocación de aparatos de ejercicio, rehabilitación de juegos infantiles y mantenimiento general del área.



Asimismo, se llevaron a cabo labores de pintura en muros, balizamiento de guarniciones, cruces peatonales y topes, con el objetivo de mejorar la seguridad y movilidad de quienes transitan por la zona.



Durante la entrega de este espacio, el edil destacó que su administración mantiene el compromiso de recuperar cada rincón de Naucalpan, tanto en colonias con rezagos históricos como en fraccionamientos que requieren atención, bajo una visión de transformación y cercanía con la ciudadanía.



Montoya Márquez reconoció la participación de representantes vecinales y habitantes de Lomas Verdes Cuarta Sección, quienes acompañaron este proyecto que busca fortalecer la convivencia, la activación física y la calidad de vida de las personas adultas mayores y de todas las familias de la comunidad.