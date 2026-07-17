Döhler llega a Edoméx; invertirá 1200 mdp en una nueva planta de producción: Laura González

La empresa alemana impulsará el desarrollo industrial y la generación de empleos en la entidad.

El Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, anunció la llegada de la empresa alemana Döhler al municipio de Soyaniquilpan, donde inició operaciones una nueva planta de producción con una inversión superior a mil 200 millones de pesos, como parte de la estrategia para fortalecer la atracción de inversiones y el crecimiento económico de la entidad.



Durante el acto inaugural, la secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, destacó que la instalación de esta empresa global, especializada en la producción y suministro de ingredientes naturales para la industria de alimentos y bebidas, consolida al Estado de México como un destino competitivo para la inversión nacional y extranjera.



La funcionaria informó que entre septiembre de 2023 y mayo de 2026 las empresas extranjeras del sector alimentario han invertido más de 2 mil millones de dólares, mientras que las compañías nacionales han destinado 8 mil 172 millones de pesos. Además, señaló que la entidad concentra más de 31 mil unidades económicas dedicadas a la fabricación de alimentos, las cuales generan empleo para más de 146 mil mexiquenses.



Asimismo, resaltó que de septiembre de 2023 a junio de 2026 el Estado de México acumuló la creación de 281 mil 404 nuevos empleos, cifra que mantiene a la entidad en el primer lugar nacional en generación de puestos de trabajo.



Por su parte, Paul Graha, CEO de Döhler en América, afirmó que la nueva planta incorpora tecnología de vanguardia única en el mundo para la producción de alimentos naturales y que, desde el inicio de su construcción, ha generado más de 200 empleos, reflejando la confianza de la empresa en el potencial industrial del Estado de México.



Con presencia en más de 160 países, Döhler exporta ingredientes especializados, concentrados y soluciones para la industria de alimentos y bebidas a mercados como Estados Unidos, Alemania, Centroamérica, el Caribe y Asia, fortaleciendo la proyección internacional del sector manufacturero mexiquense.