Semov destinará más de 664 mdp para viajes gratuitos y transbordos

El programa ha beneficiado a grupos vulnerables con más de 66 millones de viajes sin costo en Mexibús y Mexicable.

Como parte de la política social impulsada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el Gobierno del Estado de México ha destinado más de 664 millones 620 mil pesos en subsidios para garantizar viajes gratuitos y libres de transbordos a personas con discapacidad, adultos mayores y niñas y niños menores de cinco años.



Del 1 de julio de 2024 al 12 de julio de 2026, estos apoyos permitieron beneficiar a millones de usuarios de los sistemas Mexibús y Mexicable, fortaleciendo la movilidad accesible y reduciendo el impacto económico del transporte en los sectores que más lo necesitan.



Los recursos se han traducido en más de 66 millones 487 mil viajes gratuitos y libres de transbordos en municipios como Ecatepec, Tecámac, Coacalco, Zumpango, Nezahualcóyotl, Chicoloapan, Chimalhuacán, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla.



El secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa, informó que del total de viajes beneficiados, más de 33 millones 446 mil correspondieron a gratuidades y más de 33 millones 41 mil a transbordos sin costo en los 11 puntos de conexión de ambos sistemas de transporte del Valle de México.



Destacó que estas acciones forman parte de una visión humanista que coloca a las personas en el centro de las políticas públicas, al impulsar un sistema de transporte que no solo conecta comunidades, sino que también genera ahorro y bienestar para las familias mexiquenses.



Por su parte, la directora general del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM), Rosa María Zúñiga Canales, señaló que también se han subsidiado 2 millones 338 mil viajes gratuitos en el Trolebús Mexiquense Chalco-Santa Marta, desde el inicio de operaciones en mayo de 2025.



La funcionaria indicó que este sistema ha brindado más de 15 millones 915 mil viajes principalmente a habitantes de Chalco y Valle de Chalco, consolidándose como una alternativa moderna y accesible de movilidad.