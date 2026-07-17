“Se invertirán 20 mil mdp para sanear los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula”: Sheinbaum

El programa beneficiará a 25 millones de personas en 10 estados mediante acciones de saneamiento, restauración ambiental y prevención de inundaciones.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció una inversión de 20 mil millones de pesos durante el sexenio para el saneamiento y restauración de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula, considerados entre los más contaminados del país. El objetivo es garantizar su recuperación a largo plazo mediante infraestructura permanente y acciones integrales de conservación.



Durante la conferencia Las Mañaneras del Pueblo, la titular del Ejecutivo informó que entre 2025 y 2026 ya se han destinado 2 mil 500 millones de pesos para este programa, el cual contempla la construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento, colectores, obras de desazolve, reforestación y estrategias para evitar nuevas fuentes de contaminación.



La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, explicó que el proyecto beneficiará a 25 millones de habitantes de 10 estados y 61 municipios, a través de 93 proyectos enfocados en cuatro ejes: mejorar la calidad del agua, restaurar los ecosistemas, prevenir inundaciones y recuperar los espacios públicos para acercar nuevamente a la población a los ríos.



Como parte de los avances, se han recorrido más de 340 kilómetros de cauces, inspeccionado 322 sitios, identificado más de 3 mil 200 descargas contaminantes, localizado 479 tiraderos clandestinos y restaurado áreas naturales mediante reforestación y saneamiento forestal.



Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que las primeras etapas de saneamiento registran avances del 90 por ciento en el río Lerma-Santiago, 85 por ciento en el Atoyac y 62 por ciento en el Tula, donde se desarrollan obras de tratamiento de aguas residuales, desazolve, instalación de sistemas de monitoreo, reforestación y recuperación de espacios públicos.



Además, el Gobierno de México realiza acciones de saneamiento en otros cuerpos de agua del país, como los ríos Tijuana, Acapulco, Nogales y Sonora, con el propósito de fortalecer la gestión sustentable del agua y proteger el patrimonio ambiental para las futuras generaciones.