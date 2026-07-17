Lerma abre convocatoria para elegir a la “Reina de las Fiestas Patrias 2026”

El certamen busca reconocer el talento y la identidad de jóvenes lermenses como embajadoras del municipio.

El Gobierno Municipal encabezado por Miguel Ángel Ramírez Ponce presentó la convocatoria para el certamen “Reina de las Fiestas Patrias Lerma 2026”, una tradición que busca fortalecer la identidad y participación de las jóvenes del municipio.



La convocatoria permanecerá abierta a partir de este jueves 16 de julio y hasta agotar el cupo disponible, por lo que las interesadas podrán registrarse para competir por premios de 10 mil pesos para el primer lugar, 7 mil para el segundo y 5 mil para el tercero, además de corona y vestido de noche.



Durante la presentación realizada en la Casa Amar, la presidenta del Sistema DIF Municipal, Marisol Mote Martínez, informó que el concurso está dirigido a jóvenes de entre 18 y 24 años, originarias de alguna de las ocho regiones de Lerma.



Destacó que, con el respaldo de más de 30 patrocinadores, el certamen se ha consolidado como una de las actividades representativas del municipio, además de convertirse en un espacio de desarrollo personal donde las participantes fortalecen sus habilidades y preparación.



Entre los requisitos para participar se encuentran ser mexicana por nacimiento, originaria de Lerma, soltera, contar con estudios de nivel medio superior concluidos o en curso, además de tener facilidad de palabra, buena presentación y conocimientos básicos de Historia de México y cultura general del municipio.



Las aspirantes deberán entregar solicitud de inscripción, identificación oficial y comprobante del último grado de estudios en las oficinas del DIF Lerma, Casa Amar o Casa de la Mujer. El registro será gratuito.



El jurado estará integrado por personalidades de los medios de comunicación y su decisión será definitiva e inapelable. Las tres ganadoras tendrán la responsabilidad de representar a Lerma como embajadoras en eventos oficiales, entre ellos el Grito de Independencia y el desfile cívico de las Fiestas Patrias.



Con este certamen, el Ayuntamiento de Lerma busca preservar las tradiciones mexicanas y brindar a las jóvenes del municipio una plataforma de participación y reconocimiento.