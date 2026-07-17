Edoméx dona 155 toneladas de papel para crear libros de texto gratuitos

La campaña “Recicla para Leer” permitirá transformar materiales en apoyo educativo.

El Estado de México se posicionó como la entidad líder a nivel nacional en la donación de papel y cartón para la elaboración de libros de texto gratuitos, al formalizar la entrega de 155 toneladas de materiales reciclables a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), como parte de la campaña “Recicla para Leer”.



Durante la firma del convenio, la Oficial Mayor del Gobierno del Estado de México, Mónica Chávez Durán, destacó que esta acción permitirá aprovechar materiales provenientes de bajas documentales autorizadas para convertirlos en nuevos libros y recursos educativos destinados a niñas, niños y jóvenes de todo el país.



La funcionaria estatal señaló que el esfuerzo de las dependencias participantes permitirá alcanzar un importante impacto ambiental, al contribuir a la preservación de 7.75 millones de litros de agua, evitar la tala de aproximadamente 2 mil 325 árboles y generar un ahorro superior a un millón 178 mil kilowatts-hora de energía eléctrica.



Por su parte, la directora general de la Conaliteg, Victoria Guillén Álvarez, reconoció la participación del Estado de México en esta iniciativa, al señalar que el reciclaje de papel y cartón fortalece el aprovechamiento sustentable de recursos naturales y contribuye a la protección de los ecosistemas.



Asimismo, la titular de la Secretaría del Medio Ambiente estatal destacó que el reciclaje de estos materiales representa una alternativa para reducir el impacto ambiental, ya que permite disminuir hasta 60 por ciento el consumo de energía y hasta 86 por ciento el uso de agua en comparación con la producción de papel nuevo.



El Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, impulsó esta estrategia mediante el acuerdo publicado en la Gaceta del Gobierno el pasado 1 de julio de 2026, que autoriza la donación de papel y cartón derivados de bajas documentales para su transformación en libros de texto gratuitos.



Entre las instituciones participantes se encuentran la Oficialía Mayor, Secretaría de Finanzas, Servicios Educativos Integrados al Estado de México, Instituto de la Función Registral, Sistema Mexiquense de Medios Públicos y el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología.