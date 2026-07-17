Saray Benítez reconoce el esfuerzo y talento de estudiantes y adultos mayores de Mexicaltzingo

La presidenta municipal de Mexicaltzingo, Saray Benítez Espinosa, refrendó su compromiso con la educación y el bienestar social al acompañar diversas actividades en las que reconoció el esfuerzo de estudiantes, docentes, familias y adultos mayores del municipio.
Durante las ceremonias de graduación de la Preparatoria Oficial No. 45, el CAM No. 8 “Laura Méndez de Cuenca”, el Jardín de Niños “Benito Juárez” y la Telesecundaria “Lic. Álvaro Gálvez y Fuentes”, la alcaldesa felicitó a las y los alumnos por concluir una importante etapa académica y destacó la dedicación que los llevó a alcanzar este logro.
Como madrina de generación en algunos de estos eventos, Benítez Espinosa compartió mensajes de motivación con las y los graduados, a quienes invitó a continuar preparándose, perseguir sus sueños y enfrentar con entusiasmo los nuevos retos.
Reconoció el papel fundamental de madres, padres de familia, docentes y personal educativo, cuyo acompañamiento fue clave para la formación y desarrollo de las nuevas generaciones.
Por otra parte, la presidenta municipal asistió a la Exposición de Actividades de la Casa de Día del Adulto Mayor, donde destacó el talento, creatividad y entusiasmo de las personas adultas mayores que participan en este espacio de convivencia y aprendizaje.
Saray Benítez resaltó que estas actividades fortalecen el tejido social y reflejan que en Mexicaltzingo existen espacios para impulsar la educación, la inclusión y el desarrollo integral de sus habitantes.