MÉXICO Y EUA RETOMAN NEGOCIACIÓN DEL T-MEC; BUSCAN BLINDAR COMERCIO ANTE NUEVAS PRESIONES: EBRARD

Los equipos negociadores se reunirán en la Ciudad de México para revisar el acuerdo comercial y fortalecer la relación económica.

México y Estados Unidos reactivarán el diálogo comercial con una nueva ronda de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que se llevará a cabo del 21 al 23 de julio en la Ciudad de México, donde representantes de ambos países analizarán los avances y retos del acuerdo regional.



Durante los encuentros participarán los equipos técnicos de ambas naciones y se prevé que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostenga una reunión con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, el último día de actividades, luego de que el funcionario estadounidense concluya una comparecencia ante el Comité de Finanzas del Senado.



Previo al inicio de las conversaciones, Ebrard se reunió con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezados por representantes de diversos sectores productivos, para informarles sobre el estado de la relación comercial con Estados Unidos y definir una estrategia conjunta rumbo a la revisión del tratado.



El titular de Economía destacó que México mantiene una posición privilegiada dentro del comercio internacional, debido a que alrededor del 85% de sus exportaciones hacia Estados Unidos ingresan actualmente con arancel cero, una ventaja que ha permitido consolidar al país como el principal proveedor del mercado estadounidense.



Asimismo, señaló que la integración económica entre ambas naciones ha sido clave para mantener la competitividad de América del Norte, por lo que el gobierno mexicano buscará preservar las condiciones favorables del acuerdo y fortalecer las cadenas de suministro regionales.



Por su parte, el sector empresarial acordó mantener una comunicación permanente con las autoridades mexicanas durante el proceso de revisión, con el objetivo de presentar una postura común que permita proteger la inversión, el empleo y el intercambio comercial.



La revisión del T-MEC ocurre en un contexto de nuevas exigencias de Washington, que ha planteado ajustes en materia comercial, reglas de origen y reducción del déficit con México, temas que podrían marcar las próximas etapas de negociación entre ambos países.