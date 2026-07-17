Estrategia de seguridad redujo los delitos de alto impacto en la entidad por la coordinación entre gobiernos: Delfina Gómez

Se reportan avances en la reducción de delitos como robo de vehículos, homicidio doloso y asaltos a transportistas.

La estrategia de seguridad implementada por el Gobierno del Estado de México, mediante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz encabezada diariamente por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, continúa generando resultados positivos con una reducción en diversos delitos de alto impacto.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad estatal, durante junio se registró una disminución del 21 por ciento en el robo con violencia a transportistas, del 17 por ciento en robo a negocios, así como reducciones del 12 por ciento en robo de vehículo con violencia y del 4 por ciento en robo a casa habitación con violencia, en comparación con el mes anterior.

Estos avances se suman a los resultados alcanzados por el Mando Unificado Oriente, estrategia que a un año de su implementación logró reducir hasta en 53 por ciento el robo de vehículos y en 35 por ciento el homicidio doloso en los 15 municipios donde opera.

El modelo de seguridad, impulsado como parte del Plan Integral para el Oriente del Estado de México, articula esfuerzos de los tres órdenes de gobierno mediante acciones de inteligencia, investigación, prevención del delito, patrullajes estratégicos, filtros de revisión y operativos focalizados.

El Mando Unificado Oriente tiene presencia en municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Naucalpan, Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Texcoco, entre otros, donde participan de manera coordinada la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y autoridades municipales.

Durante la sesión número 134 de la Mesa de Paz, realizada en el C5 de Toluca, la gobernadora Delfina Gómez destacó que los resultados reflejan el trabajo conjunto entre instituciones federales, estatales y municipales para fortalecer la seguridad y brindar mayor tranquilidad a las familias mexiquenses.

En la reunión participaron el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares; el secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo; el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez; la secretaria técnica de la Mesa de Paz, Maricela López Urbina, así como representantes de las fuerzas federales.

El Gobierno del Estado de México aseguró que continuará reforzando las labores de inteligencia, coordinación operativa y prevención del delito para mantener la tendencia a la baja en los índices delictivos y avanzar en la construcción de la paz en la entidad.

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