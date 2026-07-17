Reparan socavón en colonia Del Valle en BJ tras falla en red de drenaje

La alcaldía inició trabajos de sustitución de tubería antigua para garantizar mayor seguridad a vecinos y automovilistas.

Personal de Operación Hidráulica y Saneamiento de la alcaldía Benito Juárez inició trabajos de atención inmediata tras la aparición de un socavón en el cruce de las calles Adolfo Prieto y Concepción Béistegui, en la colonia Del Valle, provocado por una falla en la red de drenaje.



De acuerdo con autoridades locales, la problemática se originó debido a la antigüedad de la infraestructura hidráulica de la zona, donde las tuberías tienen entre 60 y 80 años de servicio, lo que incrementa el riesgo de fracturas y colapsos.



Personal de Servicios Urbanos detectó inicialmente la afectación y, tras las revisiones correspondientes, se determinó que el socavón alcanzó aproximadamente 10 metros de longitud y 4.5 metros de profundidad, por lo que se mantendrá acordonada el área mientras continúan las labores de reparación.



El jefe de Unidad Departamental de Operación Hidráulica y Saneamiento, Edgar Santiago, explicó que los trabajos contemplan la sustitución de la tubería dañada por materiales nuevos y de mayor resistencia, con el objetivo de ampliar su vida útil y prevenir futuras afectaciones.



Las labores continuarán durante los próximos días debido a la magnitud de la oquedad, por lo que la alcaldía pidió comprensión a vecinos y conductores que transitan por la zona.



Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para mantener en buen estado los registros domiciliarios y evitar arrojar basura en coladeras, ya que estas acciones pueden provocar obstrucciones, inundaciones y daños en la red de drenaje.



La alcaldía Benito Juárez reiteró que mantiene atención permanente ante este tipo de incidentes para garantizar la seguridad y bienestar de sus habitantes.