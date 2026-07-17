IEEM invita a especialistas a publicar investigaciones sobre democracia

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) abrió la convocatoria dirigida a personas investigadoras, académicas y especialistas interesadas en publicar trabajos relacionados con temas político-electorales en la edición número 75 de la revista científica “Apuntes Electorales”.
Con 28 años de trayectoria, esta publicación se ha consolidado como un espacio de análisis y reflexión sobre los retos de la democracia, la participación ciudadana, la representación política y el funcionamiento de las instituciones electorales.
La revista, editada por el Centro de Formación y Documentación Electoral (CFDE) del IEEM, recibe artículos y ensayos de investigación originales, así como reseñas de libros especializados desde perspectivas locales, nacionales e internacionales.
Las propuestas podrán presentarse en español o inglés y serán evaluadas mediante un proceso de dictaminación académica bajo el sistema de doble ciego, además de herramientas de detección de plagio para garantizar la calidad, imparcialidad y rigor científico de los contenidos.
Las personas interesadas deberán enviar sus trabajos a través del portal oficial de la revista, donde también podrán consultar los lineamientos editoriales y requisitos de participación.
La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de septiembre de 2026 a las 23:59 horas, tiempo del centro de México. Los trabajos seleccionados serán considerados para integrar las próximas ediciones de la publicación.