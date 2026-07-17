IEEM invita a especialistas a publicar investigaciones sobre democracia

La convocatoria para la edición número 75 de la revista “Apuntes Electorales” estará abierta hasta el 15 de septiembre de 2026.

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) abrió la convocatoria dirigida a personas investigadoras, académicas y especialistas interesadas en publicar trabajos relacionados con temas político-electorales en la edición número 75 de la revista científica “Apuntes Electorales”.



Con 28 años de trayectoria, esta publicación se ha consolidado como un espacio de análisis y reflexión sobre los retos de la democracia, la participación ciudadana, la representación política y el funcionamiento de las instituciones electorales.



La revista, editada por el Centro de Formación y Documentación Electoral (CFDE) del IEEM, recibe artículos y ensayos de investigación originales, así como reseñas de libros especializados desde perspectivas locales, nacionales e internacionales.



Las propuestas podrán presentarse en español o inglés y serán evaluadas mediante un proceso de dictaminación académica bajo el sistema de doble ciego, además de herramientas de detección de plagio para garantizar la calidad, imparcialidad y rigor científico de los contenidos.



Las personas interesadas deberán enviar sus trabajos a través del portal oficial de la revista, donde también podrán consultar los lineamientos editoriales y requisitos de participación.



La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de septiembre de 2026 a las 23:59 horas, tiempo del centro de México. Los trabajos seleccionados serán considerados para integrar las próximas ediciones de la publicación.