PILARES y la UAM-C firman convenio para impulsar innovación y capacitación

La alianza fortalecerá la formación de facilitadores que llevan actividades educativas, culturales y deportivas a comunidades de la Ciudad de México.

El Subsistema de Educación Comunitaria PILARES y la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa (UAM-C) firmaron un convenio estratégico de colaboración para fortalecer la formación de las Personas Beneficiarias Facilitadoras de Servicios que impulsan actividades educativas, culturales, deportivas y de autonomía económica en distintos puntos de la capital.



El acuerdo establece acciones conjuntas para desarrollar programas de capacitación, actualización y acompañamiento con herramientas innovadoras, metodologías participativas y estrategias que permitan mejorar el trabajo comunitario realizado en los espacios PILARES.



Durante la firma participaron, en representación de la Coordinación General de PILARES, la directora de Educación Participativa y Comunitaria, Luz del Alba Riande, así como el rector de la UAM Cuajimalpa, Alfonso Mauricio Sales, y la secretaria general de la unidad, María de Lourdes Delgado.



A través de esta alianza, ambas instituciones promoverán el intercambio de conocimientos y experiencias para fortalecer las capacidades de quienes acompañan procesos de aprendizaje, organización comunitaria y participación ciudadana.



El convenio busca impulsar la innovación social y generar nuevas herramientas educativas que respondan a las necesidades de barrios, pueblos y colonias de la Ciudad de México.



Con esta colaboración, PILARES refrenda su compromiso de consolidar una educación pública, gratuita e incluyente, basada en la participación comunitaria y el acceso al conocimiento como una vía para fortalecer el tejido social.