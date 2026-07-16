Ricardo Moreno lleva iluminación a comunidades del norte de Toluca

Ocho comunidades cuentan con nuevas luminarias LED que fortalecen la seguridad y mejoran la movilidad.

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, encabezó el encendido simbólico de nuevas luminarias LED en Cerrillo Piedras Blancas, como parte del programa Las Comunidades se Llenan de Luz, con el que se busca reducir el rezago en alumbrado público y mejorar la seguridad en las comunidades del norte del municipio.



Durante el evento, el alcalde informó que en la primera etapa del programa ya se instalaron 425 luminarias LED y anunció la colocación de otras 75 en la comunidad de Lerdo de Tejada, para alcanzar un total de 500 equipos en localidades alejadas del centro de la ciudad.



Las acciones benefician a más de 9 mil habitantes de comunidades como Tlachaloya Segunda Sección, San Martín Totoltepec, San José La Costa, San Pablo Autopan, San Cayetano de Morelos y Cerrillo Piedras Blancas, donde por años persistieron deficiencias en el servicio de alumbrado.



Ricardo Moreno destacó que la meta de su administración es instalar 70 mil luminarias en todo el municipio, con infraestructura más eficiente que contribuya a mejorar la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de las familias.



Asimismo, anunció que este año iniciará la reconstrucción del camino principal que comunica a Cerrillo Piedras Blancas, obra que fortalecerá la conectividad y beneficiará a miles de habitantes de la zona norte de Toluca.