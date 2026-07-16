Fortalece México su liderazgo en normas internacionales en la Comisión del Codex Alimentarius

El país refrendó la presidencia del Comité de Frutas y Hortalizas Frescas y anunció ser sede de su próxima reunión en 2027.

La Secretaría de Economía representó a México en la 49.ª Comisión del Codex Alimentarius (CAC49), realizada en Ginebra, Suiza, donde el país consolidó su liderazgo en la elaboración de normas internacionales para alimentos, al obtener acuerdos estratégicos que fortalecen la calidad, inocuidad y competitividad del sector agroalimentario.



Encabezada por Andrea Genoveva Solano Rendón, titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia, la delegación mexicana impulsó la aprobación de la Norma Internacional para la Vainilla, desarrollada con la copresidencia técnica de México, India y Madagascar. Este logro reconoce la diversidad de especies de vainilla y fortalece la competitividad de la cadena productiva nacional, además de complementar la protección de la Denominación de Origen Vainilla de Papantla en los mercados internacionales.



Durante la reunión también fue aprobada la Norma para las hojas frescas de curry, elaborada en el Comité del Codex sobre Frutas y Hortalizas Frescas, organismo hospedado y presidido por México, lo que reafirma el liderazgo técnico del país en el desarrollo de estándares internacionales para productos frescos.



Asimismo, México confirmó su permanencia al frente del Comité del Codex sobre Frutas y Hortalizas Frescas (CCFFV) y anunció que será sede de su 24.ª reunión en abril de 2027, fortaleciendo su papel como referente internacional en materia de normalización alimentaria.



La Secretaría de Economía destacó que estos resultados contribuyen a impulsar la competitividad del sector agroalimentario, facilitar el acceso de los productos mexicanos a los mercados internacionales y fortalecer la confianza de productores, consumidores y autoridades, en congruencia con los objetivos del Plan México y la estrategia de desarrollo impulsada por el Gobierno de México.