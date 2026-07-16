Fernando Flores recibe reconocimiento de juristas por resultados en Metepec

Especialistas en Derecho destacaron el fortalecimiento institucional y los avances del municipio.

En el marco de la conmemoración del Día de la Abogada y el Abogado, el presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, recibió un reconocimiento por parte de la Federación de Colegios, Barras y Abogados del Estado de México (FECOBAA), cuyos integrantes destacaron los resultados de su administración y el fortalecimiento institucional alcanzado en el municipio.



Durante el encuentro, juristas, académicos e investigadores coincidieron en que las acciones impulsadas por el gobierno municipal han contribuido a consolidar a Metepec como uno de los municipios mejor evaluados del Estado de México, con avances en materia de seguridad, desarrollo y buen gobierno.



Al agradecer la distinción, Fernando Flores subrayó la importancia de la labor que realizan las y los profesionales del Derecho para fortalecer el Estado de Derecho, garantizar el respeto a la legalidad y construir una sociedad más justa.



El alcalde también reconoció el trabajo de la FECOBAA y destacó que la colaboración entre instituciones y sociedad permite impulsar políticas públicas que generan mejores resultados para la población.



Asimismo, señaló que el diálogo permanente con los distintos sectores fortalece las instituciones y contribuye al desarrollo del municipio, al tiempo que reiteró su compromiso de mantener una administración cercana a la ciudadanía y orientada a ofrecer resultados.



Durante la ceremonia también se reconoció la trayectoria de destacados juristas, en un encuentro que permitió refrendar el compromiso de promover la cultura de la legalidad, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.