SHEINBAUM PRESENTA INICIATIVA DE LEY GENERAL CONTRA EL FEMINICIDIO PARA GARANTIZAR CERO IMPUNIDAD

La propuesta busca homologar el delito en todo el país, fortalecer las investigaciones con perspectiva de género y establecer penas de hasta 70 años de prisión.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó y envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con el objetivo de homologar en todo el país los criterios de investigación, sanción y atención a las víctimas, así como garantizar la cero impunidad en estos casos.



La mandataria destacó que la iniciativa fortalece la prevención y el acceso a la justicia mediante investigaciones con perspectiva de género, evitando que los feminicidios sean clasificados como otros delitos y asegurando que todas las fiscalías del país actúen bajo los mismos protocolos. Asimismo, reiteró que, como la primera mujer en ocupar la Presidencia de México, asume el compromiso de proteger a las mujeres frente a la violencia.



La propuesta establece una definición única del delito de feminicidio y contempla penas de 50 a 70 años de prisión, además de 19 agravantes que incrementarán la sanción cuando existan circunstancias específicas, como que la víctima sea embarazada, periodista, defensora de derechos humanos o cuando el responsable sea un servidor público. También prevé la pérdida de derechos como la patria potestad, la tutela y la inhabilitación para ocupar cargos públicos.



La iniciativa incorpora medidas para garantizar la reparación integral del daño, el acompañamiento jurídico y psicológico a víctimas directas e indirectas, así como la creación de políticas públicas enfocadas en la prevención, la atención y el fortalecimiento de la coordinación entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia.



El Gobierno de México destacó que la propuesta también contempla campañas permanentes de prevención, la actualización del registro nacional de feminicidios, la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio y el fortalecimiento de la red de servicios especializados para la atención de mujeres en situación de violencia.