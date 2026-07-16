23 lomitos encuentran una nueva familia en los destinos futboleros del Edoméx

La estrategia “La Mejor Jugada es Adoptar” acercó la cultura de tutela responsable a miles de asistentes.

La pasión por el fútbol se convirtió en una oportunidad de vida para 23 lomitos que encontraron un nuevo hogar gracias a la estrategia “La Mejor Jugada es Adoptar”, impulsada por el Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF).



Durante los 14 Destinos Futboleros realizados en distintos municipios mexiquenses, familias y aficionados se sumaron a esta iniciativa que tuvo como objetivo promover la adopción responsable y fortalecer la protección de los seres sintientes.



El resultado fue una jornada llena de historias de esperanza: tres adopciones se concretaron en Toluca, dos en Metepec, dos en Malinalco, cuatro en Ixtapan de la Sal, una en Tonatico, una en Aculco, cuatro en Ocoyoacac, tres en Tepotzotlán y tres en Tlalnepantla.



Cada uno de los animales adoptados dejó atrás situaciones de abandono para integrarse a familias comprometidas con brindarles cuidados, protección y una vida digna.



El Gobierno del Estado de México destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para fomentar la tutela responsable, generar conciencia sobre el respeto hacia los animales y construir comunidades más empáticas.



Aunque concluyeron las actividades de los Destinos Futboleros, la invitación permanece abierta para que más familias mexiquenses adopten y brinden una segunda oportunidad a perros y gatos que buscan un hogar.