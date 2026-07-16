Arte y teatro abren espacio al diálogo sobre salud mental entre jóvenes mexiquenses: GEM

Se realizó el Primer Concurso de Dramaturgia y Teatro para visibilizar problemáticas sociales y promover entornos libres de violencia.

Con el propósito de fortalecer la salud mental y generar espacios de reflexión entre estudiantes, la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM) llevó a cabo el Primer Concurso de Dramaturgia y Teatro, enfocado en visibilizar problemáticas sociales como la violencia de género, las adicciones y los entornos violentos.



El certamen reunió a 58 estudiantes de nivel medio superior y superior provenientes de los municipios de San Felipe del Progreso, Atlacomulco, Ixtlahuaca, El Oro, Xonacatlán y Temoaya, quienes utilizaron el arte escénico como una herramienta para expresar emociones, experiencias y propuestas de transformación social.



La obra “Mil rostros bajo la sombra”, presentada por estudiantes del plantel Xonacatlán de la UIEM, obtuvo el primer lugar, al destacar por su mensaje y la manera de abordar temas relacionados con la salud mental.



El segundo lugar fue para la puesta en escena “Fragmentos de ti”, interpretada por alumnos de la Licenciatura en Arte y Diseño de la UIEM campus San Felipe del Progreso, mientras que el tercer sitio correspondió a la obra “El silencio”, creada por estudiantes y docentes de la Escuela Preparatoria Oficial No. 166.



Las autoridades educativas señalaron que este tipo de actividades contribuyen a prevenir la violencia, fortalecer la permanencia escolar y promover una formación integral entre las juventudes mexiquenses.



Los primeros lugares recibieron estímulos económicos de 20 mil, 15 mil y 10 mil pesos, respectivamente, como reconocimiento al talento, creatividad y compromiso de las y los participantes.



El jurado evaluó aspectos como actuación, desenvolvimiento escénico, duración de las obras, tratamiento de los temas de salud mental y el impacto del mensaje transmitido al público.