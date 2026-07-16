SMN pronostica lluvias intensas y altas temperaturas en gran parte del país

Se prevén precipitaciones de fuertes a intensas en el norte, occidente y sureste de México.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se pronostican lluvias intensas en zonas de Sonora, Chihuahua y Durango; muy fuertes en Sinaloa, Coahuila, Veracruz, Oaxaca y Chiapas; así como fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Zacatecas y Puebla.



Asimismo, se esperan intervalos de chubascos en el Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de lluvias aisladas en Baja California, Aguascalientes, Morelos y Tlaxcala.



En cuanto a las temperaturas, el organismo prevé valores superiores a los 45 grados Celsius en el noreste de Baja California, mientras que en entidades del norte, occidente y sureste del país persistirá un ambiente muy caluroso con máximas de entre 35 y 45 grados.



El pronóstico también contempla rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en estados del sureste y noreste del país, así como oleaje de hasta 2.5 metros en el golfo de Tehuantepec y en diversas zonas del litoral del Pacífico y del golfo de México.



Ante estas condiciones, el SMN recomendó a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol, utilizar ropa de colores claros y prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas. Asimismo, exhortó a mantenerse informada a través de los avisos meteorológicos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.