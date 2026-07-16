Coyoacán fortalece la limpieza de sus mercados con jornadas integrales de mantenimiento

El programa #TuMercadoLimpio2026 busca mejorar las condiciones sanitarias de los centros de abasto.

La alcaldía Coyoacán puso en marcha una nueva jornada de limpieza integral en el Mercado 300 Los Reyes, como parte del programa #TuMercadoLimpio2026, una estrategia enfocada en fortalecer la imagen urbana y mejorar las condiciones de higiene en los espacios públicos de abasto.



Durante la intervención se realizaron labores de limpieza profunda en áreas comunes, pasillos, zonas de carga y descarga, cortinas y accesos principales, además de acciones de desinfección en superficies de alto contacto y retiro adecuado de residuos acumulados.



La estrategia contempla atender los 22 mercados públicos y las nueve concentraciones comerciales de la demarcación, con el objetivo de ofrecer instalaciones más limpias, ordenadas, funcionales y seguras para las familias que diariamente acuden a realizar sus compras.



La alcaldía destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer la infraestructura de los centros de abasto, mejorar las condiciones laborales de las y los comerciantes y brindar espacios más dignos para la comunidad.



Como parte de este esfuerzo, Coyoacán continúa con trabajos de rehabilitación y mantenimiento en sus mercados públicos, promoviendo la participación de comerciantes y usuarios en el cuidado permanente de estos espacios.