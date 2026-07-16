Edoméx redujo 38% los homicidios dolosos en el primer semestre de 2026: Delfina Gómez

La entidad se posicionó entre los 29 estados con mejores resultados en este delito.

El Estado de México registró una reducción del 38 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, informó el Gobierno estatal con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).



La gobernadora Delfina Gómez Álvarez señaló que este resultado es producto del trabajo permanente realizado en las Mesas de Paz, donde participan autoridades de los tres órdenes de gobierno para fortalecer las acciones de prevención y combate a la delincuencia.



De acuerdo con el informe presentado durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Estado de México se ubicó en el lugar 12 entre las 29 entidades federativas que reportaron una disminución en la incidencia de homicidio doloso durante la primera mitad del año.



El Gobierno estatal destacó que estos avances son resultado de las labores de inteligencia, la coordinación entre fuerzas federales, estatales y municipales, así como de la implementación de estrategias conjuntas como los operativos Atarraya, Enjambre y Liberación, además del Mando Unificado Oriente, enfocados en el combate a la delincuencia organizada.



Durante la sesión número 133 de la Mesa de Paz participaron autoridades estatales, representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del Centro Nacional de Inteligencia, quienes dieron seguimiento a las acciones para fortalecer la seguridad de las y los mexiquenses.