Buque Escuela Cuauhtémoc sale desde Acapulco a nueva misión en el Pacífico Norte

El emblemático navío de la Armada de México zarpó con 281 elementos a bordo para fortalecer su formación naval.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda acompañó al secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y a la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, durante la ceremonia de zarpe del Buque Escuela Cuauhtémoc, que inició desde el puerto de Acapulco su Crucero de Instrucción Pacífico Norte 2026.



Durante esta nueva travesía, conocida como la ruta del “Caballero de los Mares”, el buque visitará los puertos de Honolulu, Hawái; Seward, Alaska; Victoria, Canadá; y concluirá su recorrido en San Francisco y San Diego, Estados Unidos, como parte de las actividades de formación profesional y representación internacional de la Armada de México.



La misión está integrada por 281 elementos navales, de los cuales 144 son guardiamarinas y 137 forman parte de la tripulación entre capitanes, oficiales, clases y marinería, quienes fortalecerán sus conocimientos y capacidades durante el recorrido.



La gobernadora Evelyn Salgado destacó que el Buque Escuela Cuauhtémoc representa un símbolo de identidad nacional, disciplina y honor, al formar durante más de cuatro décadas a generaciones de oficiales navales y promover los valores de México en distintos países del mundo.



Asimismo, exhortó a los jóvenes guardiamarinas a desempeñarse como dignos representantes del país, llevando consigo la riqueza cultural, los principios y el prestigio de la Armada de México.



Por su parte, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, resaltó que el navío continúa siendo un embajador de paz, amistad y cooperación internacional, al fortalecer los vínculos de México con otras naciones.