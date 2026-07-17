Realizan Sedema y alcaldía Xochimilco jornada de restauración ambiental en la Ciénega Chica

Retiraron residuos, limpiaron la zona y reforzaron acciones para proteger un Área Natural Protegida de la capital.

Con el objetivo de recuperar y conservar los ecosistemas estratégicos de la capital, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), en coordinación con la alcaldía Xochimilco y el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, realizó un Tequio por la Restauración en la Ciénega Chica.



Durante la jornada de trabajo se llevaron a cabo acciones de limpieza, saneamiento ambiental y prevención de incendios forestales en esta zona que forma parte del Área Natural Protegida “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”, uno de los ecosistemas con mayor valor ambiental de la ciudad.



Como resultado de los trabajos, las brigadas lograron retirar 14 metros cúbicos de residuos sólidos, además de 12 metros cúbicos de material orgánico. También se realizó el derribo controlado de 72 árboles muertos en pie, con el propósito de disminuir la acumulación de material combustible y reducir riesgos durante la temporada de incendios.



La Ciénega Chica, ubicada cerca de la avenida Muyuguarda, enfrenta retos constantes debido a su cercanía con zonas urbanas, lo que favorece la presencia de residuos abandonados que afectan la biodiversidad y la conservación del entorno natural.



La intervención contó con la participación de 138 personas pertenecientes a distintas áreas ambientales, brigadas forestales, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y autoridades de Xochimilco, quienes sumaron esfuerzos para recuperar este espacio.



Además de mejorar las condiciones ambientales del sitio, las acciones buscan generar conciencia entre la población sobre la importancia de proteger las áreas naturales protegidas y evitar prácticas que dañen los ecosistemas.



Con estos trabajos, la SEDEMA refrenda su compromiso de impulsar acciones coordinadas para garantizar el derecho a un medio ambiente sano y preservar la biodiversidad de la Ciudad de México.