Puebla activa operativo de verano con más de 2 mil elementos

El despliegue de seguridad incluye vigilancia terrestre y aérea, monitoreo del C5i y acciones preventivas durante las vacaciones.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de habitantes y visitantes durante el periodo vacacional de verano, el Gobierno del Estado puso en marcha el operativo “Vacaciones Seguras de Verano 2026”, con la participación de más de 2 mil elementos de seguridad y emergencia.



El dispositivo contempla acciones de vigilancia por tierra y aire en carreteras, terminales de autobuses, zonas turísticas, balnearios, Pueblos Mágicos, zonas arqueológicas y centros comerciales, con la finalidad de prevenir delitos y brindar atención inmediata ante cualquier emergencia.



Las autoridades informaron que el operativo contará con apoyo del sistema de videovigilancia del C5i, así como torres móviles instaladas en puntos estratégicos para ampliar la cobertura de monitoreo en la entidad.



Además, dos helicópteros realizarán recorridos aéreos para reforzar la vigilancia y mejorar la capacidad de reacción de las corporaciones de seguridad durante esta temporada de alta movilidad.



Como parte de las recomendaciones preventivas, se exhortó a las familias a desconectar aparatos eléctricos, cerrar suministros de gas y agua antes de salir de casa, verificar puertas y ventanas, así como informar a personas de confianza sobre ausencias prolongadas.



También se pidió a los automovilistas respetar los límites de velocidad, evitar el uso del teléfono celular al conducir y establecer puntos de encuentro en caso de extravío durante actividades familiares o turísticas.