Patricia Zarza condena intento de irrupción violenta en Rectoría de la UAEMéx

La rectora llamó a privilegiar el diálogo y rechazó cualquier acción que ponga en riesgo la seguridad de la comunidad universitaria.

La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Patricia Zarza Delgado, condenó el intento de un grupo de personas encapuchadas por ingresar de manera violenta al edificio de Rectoría, al señalar que este tipo de acciones representan un riesgo para la comunidad universitaria.



A través de un mensaje dirigido a estudiantes, docentes y trabajadores, la titular de la máxima casa de estudios mexiquense informó que acudió de inmediato a las instalaciones para verificar la situación y garantizar la seguridad del personal que se encontraba al interior del inmueble.



Zarza Delgado calificó como inadmisibles estos hechos, especialmente al ocurrir mientras se desarrollaba un ejercicio de diálogo abierto y pacífico con estudiantes sobre el tema de la gratuidad educativa.



La rectora afirmó que la universidad mantendrá una postura firme contra cualquier acto de violencia o acción que busque alterar las actividades institucionales, al tiempo que reiteró que el diálogo y el respeto son las vías para resolver diferencias y construir acuerdos.



Finalmente, agradeció las muestras de respaldo de la comunidad universitaria y refrendó su compromiso de mantener una ruta de comunicación abierta para fortalecer a la UAEMéx y garantizar un ambiente seguro para quienes forman parte de la institución.