Mundial 2026 generó un impacto económico de 2543 mdd en México: Informe

El torneo impulsó la creación de más de 101 mil empleos temporales y atrajo cerca de 494 mil turistas,.

El Mundial FIFA 2026 dejó en México un impacto económico estimado de 2 mil 543 millones de dólares, equivalente al 0.12% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, impulsado por el consumo asociado al torneo y las inversiones en infraestructura, de acuerdo con el estudio “¿Qué sucede después del Mundial? El impacto económico en los negocios”, elaborado por Deloitte.



El análisis señala que durante la justa deportiva se generaron 101 mil 255 empleos temporales y se estima la llegada de 494 mil turistas, de los cuales 296 mil fueron nacionales y 198 mil extranjeros. No obstante, estas cifras resultaron inferiores a las proyecciones realizadas antes del torneo, principalmente por el incremento en el precio de los boletos y los cambios en los hábitos de consumo de los aficionados.



El estudio destaca que el Mundial transformó la forma de vivir los eventos deportivos mediante el uso de plataformas digitales, redes sociales, activaciones de marca y experiencias paralelas a los partidos, lo que modificó el comportamiento del turismo y del consumo.



En materia económica, los sectores con mayor beneficio fueron la gastronomía, el comercio al por menor (retail), el alojamiento, el transporte y el entretenimiento, siendo los negocios con mejor ubicación, tarifas flexibles y ofertas diferenciadas los que lograron captar una mayor demanda.



A nivel regional, la Ciudad de México concentró el mayor impacto económico con 548 millones de dólares, seguida por Jalisco con 290 millones y Nuevo León con 270 millones, mientras que el resto del país también registró beneficios derivados del consumo generado por el torneo.



Deloitte concluyó que, más allá de la derrama económica, el Mundial 2026 dejó importantes aprendizajes sobre el papel de los datos, las nuevas dinámicas de consumo y las estrategias comerciales para maximizar los beneficios de eventos internacionales de gran escala.