Toluca acelera su transformación con el mayor programa de pavimentación de su historia

Destacan los avances en infraestructura urbana y nuevas obras viales con apoyo tecnológico.

El Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, aseguró que su administración impulsa el programa de pavimentación más importante en la historia de la capital mexiquense, con el objetivo de recuperar vialidades y mejorar las condiciones de movilidad para las familias toluqueñas.



A 18 meses del inicio de gobierno, el alcalde señaló que el municipio enfrenta el reto de atender años de rezago en infraestructura y servicios públicos, por lo que se implementó una estrategia integral enfocada en la rehabilitación urbana, apoyada con tecnología como el equipo denominado “Diablo Dragón”.



Como parte de estas acciones, anunció nuevas intervenciones de pavimentación en vialidades estratégicas como Paseo Matlatzincas, El Nevado, Camino al Refugio, Avenida del Trabajo, Paseo Vicente Lombardo Toledano y Manuel Gómez Pedraza, en San Pablo Autopan, además de la rehabilitación de avenida Alfredo del Mazo, proyecto que se realizará en coordinación con el Gobierno del Estado de México.



Moreno Bastida destacó que, en lo que va de su administración, el Ayuntamiento ha destinado recursos históricos para obra pública, al ejercer un monto equivalente al 90 por ciento de lo invertido por el gobierno anterior durante todo su periodo, como parte de la estrategia para recuperar la infraestructura de la ciudad.



Asimismo, resaltó el avance del programa Senderos Seguros, con corredores ya habilitados en distintas zonas del municipio y nuevas rutas próximas a ponerse en operación, con el propósito de fortalecer la movilidad y generar espacios más seguros para mujeres, niñas, niños y personas adultas mayores.



El edil subrayó que estos resultados son producto del trabajo coordinado con los gobiernos federal y estatal, encabezados por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, para impulsar proyectos que beneficien directamente a la población de Toluca.