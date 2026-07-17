EL CONTROL DEL GASTO REDEFINE LA COMPETENCIA MÓVIL

Por: Ernesto Piedras

El mercado mexicano de telefonía móvil continúa evolucionando hacia esquemas de mayor valor agregado. Al primer trimestre de 2026 (1T26), el segmento de pospago alcanzó 28.1 millones de líneas, equivalente a 17.6% del total de accesos móviles, con un crecimiento anual de 10.4%.



Más allá del incremento en el número de suscriptores, la expansión de esta modalidad refleja un cambio en la forma en que los consumidores valoran los servicios móviles y en los criterios que utilizan para elegir un operador.



Pospago: crecimiento con mayor valor. El dinamismo del pospago responde a una estrategia comercial que ha evolucionado durante los últimos años.



Los operadores han fortalecido sus ofertas mediante mayores capacidades de datos, beneficios en plataformas digitales, facilidades para adquirir equipos y la eliminación de los plazos obligatorios, elementos que han ampliado el atractivo de esta modalidad.



Estas condiciones han permitido que el pospago deje de percibirse como una alternativa exclusiva para determinados segmentos de ingreso.



Hoy representa una opción accesible para un número creciente de consumidores que buscan una experiencia de conectividad más completa y con mejores condiciones de contratación.



Controlar el gasto cambia las prioridades.



El principal cambio del mercado no proviene de las redes ni de la tecnología, sino del comportamiento del consumidor.



Actualmente, 56.7% de los usuarios señala que la principal razón para contratar un plan de pospago es la posibilidad de controlar mejor lo que gasta, porcentaje que supera ampliamente a quienes consideran que esta modalidad simplemente resulta más económica.



Este resultado refleja un cambio en las prioridades de contratación. El consumidor busca administrar con mayor precisión su presupuesto mensual y reducir la incertidumbre sobre el costo de los servicios móviles, una tendencia que responde a un entorno económico donde la planeación del gasto adquiere cada vez mayor relevancia.



El precio ya no lo explica todo.



Aunque el precio continúa siendo un factor importante, dejó de ocupar el primer lugar dentro de los criterios de elección.



De hecho, “es más barato o paga menos” aparece como la segunda razón de contratación, con 36.4%, mientras que atributos tradicionalmente asociados al pospago, como mejores servicios, planes ilimitados o el financiamiento de equipos, muestran una influencia considerablemente menor con preferencias menores al 25%.



Ello evidencia que la competencia comienza a desplazarse desde la incorporación de beneficios adicionales hacia propuestas comerciales que generen mayor confianza.



Para el usuario, el valor de un plan ya no depende únicamente de la cantidad de gigabytes incluidos, sino de la capacidad para mantener un gasto estable y predecible.



Competir por certeza.



Conforme el mercado madura, la diferenciación entre operadores también cambia de naturaleza.



Durante años, la competencia se concentró en incrementar capacidades de navegación, ofrecer más servicios incluidos o subsidiar dispositivos. Hoy esos elementos permanecen como parte de la oferta, pero ya no garantizan por sí mismos la preferencia del consumidor.



La evolución reciente demuestra que la certidumbre financiera comienza a convertirse en un activo competitivo.



Los usuarios privilegian planes que faciliten la administración del gasto, reduzcan cargos inesperados y permitan conocer con claridad cuánto pagarán cada mes por su servicio móvil.



El siguiente reto del mercado.



Las proyecciones apuntan a que el segmento de pospago superará los 29 millones de líneas al cierre de 2026 y continuará incrementando gradualmente su participación dentro del mercado móvil mexicano.



Este crecimiento confirma que la modalidad mantiene un amplio potencial de expansión conforme las ofertas comerciales continúan adaptándose a las nuevas preferencias del consumidor.



En un mercado donde controlar el gasto comienza a pesar más que pagar menos, la competencia dejará de definirse únicamente por los beneficios incluidos en cada plan para concentrarse en ofrecer una experiencia de consumo más transparente, flexible y controlada.