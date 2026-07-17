Fernando Flores fortalece un gobierno cercano con atención directa a las familias de Metepec

Se impulsa un modelo de gestión basado en el diálogo ciudadano, seguimiento de compromisos y resultados en servicios públicos.

El gobierno municipal encabezado por Fernando Flores Fernández mantiene una estrategia de cercanía ciudadana que busca atender de manera directa las necesidades de las familias metepequenses, mediante recorridos, audiencias públicas y programas de atención en territorio.



Mediante los programas “Presidente Cerca de Ti” y “Presidente en tu Calle”, la administración de Flores Fernández ha fortalecido el contacto permanente con los habitantes, permitiendo conocer de primera mano las principales demandas de las comunidades y dar seguimiento a cada compromiso.



Fernando Flores ha encabezado durante este 2026, cerca de un centenar de encuentros ciudadanos, en los que se han atendido más de mil planteamientos vecinales, con la participación de las distintas áreas del Ayuntamiento para agilizar respuestas y soluciones.



Como parte de esta estrategia, el gobierno municipal mantiene mecanismos de seguimiento a través de la Gerencia de la Ciudad y la línea de atención *7311, herramientas que permiten verificar el avance de las solicitudes ciudadanas y garantizar una atención oportuna.



De acuerdo con cifras municipales, durante este año se han recibido 18 mil 353 solicitudes, de las cuales 13 mil 642 han sido atendidas, lo que representa un avance superior al 74 por ciento. Asimismo, se reporta una efectividad del 94 por ciento en la atención de los servicios que brinda el Ayuntamiento.



Las principales peticiones de la ciudadanía están relacionadas con servicios públicos, obra pública, agua potable, seguridad y medio ambiente, rubros que permanecen como prioridades dentro de la agenda municipal.



El gobierno de Metepec destacó que la presencia constante en las calles ha permitido fortalecer la comunicación con las 52 delegaciones, fraccionamientos y unidades habitacionales, generando un modelo de trabajo basado en la participación ciudadana y la atención cercana.



Bajo esta visión,Fernando Flores Fernández asegura que el diálogo permanente con los vecinos se ha convertido en una herramienta para mejorar la planeación de programas y consolidar acciones que respondan a las necesidades reales de la población.



“Escuchar, atender y resolver con los vecinos, es una obligación permanente de este Ayuntamiento, que seguiremos practicando por todo el territorio”, señaló el edil durante su reunión con los vecinos Residencial Rancho Las Palomas I y II .