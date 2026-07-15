RTP impulsa movilidad incluyente con unidades accesibles del Centrobús en CDMX

Contarán con tecnología de accesibilidad universal para facilitar los traslados de personas con discapacidad y grupos prioritarios.

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la Ciudad de México fortaleció su estrategia de movilidad incluyente con la incorporación de unidades accesibles en el servicio Centrobús “Ruta de las Heroínas Indígenas”, diseñado para brindar traslados seguros y cómodos para todas las personas usuarias.



En coordinación con el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México (INDISCAPACIDAD), la RTP realizó una jornada de reconocimiento para que personas con discapacidad motriz y visual conocieran las herramientas de accesibilidad disponibles en estas unidades.



Los autobuses cuentan con sistema de lectoescritura braille, rampas de acceso, espacios para personas usuarias de silla de ruedas y animales de asistencia, además del sistema de arrodillamiento que permite reducir la altura de la unidad para facilitar el ascenso y descenso.



Asimismo, disponen de asientos preferentes para personas con discapacidad y adultos mayores, además de espacios destinados para niñas y mujeres, con el objetivo de ofrecer un servicio más seguro e incluyente.



La RTP destacó que las personas con discapacidad, adultos mayores y niñas y niños menores de cinco años pueden utilizar este servicio de manera gratuita. El Centrobús opera con una tarifa de cinco pesos y cuenta con dos rutas que conectan más de 180 puntos de interés histórico, cultural y comercial de la capital.



Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad de México refrendó su compromiso de avanzar hacia un sistema de transporte público accesible, sustentable y equitativo, garantizando el derecho a la movilidad para todas y todos.