Álvaro Obregón suma a Cinemex a la red de espacios seguros para mujeres

Firmaron un convenio de colaboración para fortalecer acciones de prevención de violencia, protección civil, empleo, cultura y bienestar comunitario.

La Alcaldía Álvaro Obregón y Grupo Cinemex firmaron un Convenio Marco de Colaboración para impulsar acciones conjuntas en materia de prevención, seguridad, cultura y bienestar social en beneficio de las y los habitantes de la demarcación.



Como parte de esta alianza, Cinemex se integró como nuevo Punto Dalia, fortaleciendo la red de espacios seguros para mujeres que viven o transitan por Álvaro Obregón. A través de este programa, el personal de la empresa recibirá capacitación para brindar atención inicial y canalización oportuna a mujeres que enfrenten situaciones de riesgo o violencia.



El alcalde Javier López Casarín destacó que la colaboración entre gobierno e iniciativa privada permite acercar políticas públicas a la ciudadanía y generar entornos más seguros para las más de 400 mil mujeres que habitan en la alcaldía.



Por su parte, Grupo Cinemex afirmó que esta alianza representa un compromiso con las comunidades donde tiene presencia, al participar en la construcción de espacios más seguros, incluyentes y solidarios.



El convenio contempla acciones de difusión en materia de protección civil, prevención de la violencia de género, capacitación del personal para actuar ante situaciones de emergencia, promoción de la prevención del delito, impulso al empleo local mediante ferias laborales y actividades culturales y recreativas.