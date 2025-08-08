Edoméx fortalece verificaciones en municipios para impulsar transparencia y desarrollo económico

Almoloya del Río y Xalatlaco se integran al Sistema de Verificaciones y Estadísticas del INVEAMEX, que incorpora credenciales oficiales con código QR para garantizar legalidad y transparencia.

Para fortalecer la confianza ciudadana en un entorno libre de corrupción, el Gobierno del Estado de México firmó convenios de coordinación con Almoloya del Río y Xalatlaco, integrándolos al Sistema de Verificaciones y Estadísticas del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (INVEAMEX).

La iniciativa, encabezada por la Consejería Jurídica, busca profesionalizar las inspecciones administrativas mediante el uso de tecnología y garantizar la legalidad y transparencia en cada acto de supervisión.

Estas acciones permitirán profesionalizar los procesos de verificación administrativa en ambos municipios, brindar certeza jurídica a las unidades económicas y atraer nuevas inversiones mediante el cumplimiento normativo en materia de salubridad, protección civil, medio ambiente, desarrollo urbano y movilidad.

Jesús George Zamora, Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de México, destacó que este esfuerzo responde al mandato de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez de combatir frontalmente la corrupción y fortalecer las capacidades municipales a favor de la legalidad y el desarrollo económico.

Yasmín Juárez Medrán, Encargada del Despacho de la Dirección General del INVEAMEX, explicó que los municipios de Almoloya del Río y Xalatlaco serán incorporados al Sistema de Verificaciones y Estadísticas del INVEAMEX, una plataforma institucional que permite registrar, monitorear y transparentar cada acto de supervisión administrativa.

Asimismo, se contempla la emisión de credenciales con código QR para las personas verificadoras municipales, lo cual permitirá a las unidades económicas y a la ciudadanía corroborar en tiempo real la legalidad de los operativos y la identidad del personal autorizado.

Óscar Galán Flores y Abel Flores Guzmán, presidentes municipales de Almoloya del Río y Xalatlaco, respectivamente, coincidieron en que este trabajo conjunto con el Gobierno estatal fortalecerá la gobernanza local, reducirá los márgenes de discrecionalidad y generará mayor confianza en la relación entre ciudadanía, negocios y autoridades.

Como parte de los avances registrados este año, el INVEAMEX autorizó 27 mil 394 órdenes de verificación administrativa entre enero y julio de 2025, consolidando su papel como un organismo técnico y garante de legalidad en el actuar institucional.

Con el Poder de Servir, el Gobierno del Estado de México acompaña a los municipios en la construcción de comunidades más ordenadas, seguras y competitivas, donde la transparencia institucional se traduzca en crecimiento económico y bienestar social para todas y todos los mexiquenses.

