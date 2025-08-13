Mara Lezama firma histórico acuerdo con CENEVAL para que mujeres de Q. Roo concluyan el bachillerato

Beneficio directo para 2 mil mujeres inscritas en programa “Mujer Es Aprender”, mujeres embarazadas y de todo el Estado

Quintana Roo se convirtió en el primer estado de la República en implementar una estrategia para marcar un antes y un después en la educación de las mujeres, incluyendo a las de la zona Maya, con rumbo claro en la lucha por la igualdad sustantiva, expresó la gobernadora Mara Lezama Espinosa.



Mediante la firma del “Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo a Favor de la Educación Media Superior Dirigido a las Mujeres”, celebrada en Palacio Nacional, permitirá que 2 mil mujeres quintanarroenses, en una primera etapa, puedan acreditar el nivel bachillerato, también en lengua Maya, a través del programa Mujer Es Aprender, impulsado por la SEMUJERES.



“Esta es la forma en la que estamos poniendo fin a años de desigualdad acumulada, de voces que fueron silenciadas y de miles de mujeres que, por pobreza, por violencia, por la carga desproporcionada del cuidado familiar o por estructuras históricas de exclusión, no lograron terminar el bachillerato” expresó Mara Lezama.



Añadió que este Nuevo Acuerdo con el CENEVAL, con la Universidad Autónoma de Quintana Roo y con la Universidad Intercultural Maya, busca corregir esa deuda pendiente, y lo hacemos con la profunda convicción de ser un gobierno humanista con corazón feminista, que trabaja con estrategia y con sentido de justicia para las mujeres.



Con esta firma, Quintana Roo se convierte en el primer estado del país que brindará un mecanismo de acompañamiento brindado por la UAQROO a las mujeres que presentarán el examen ACREDITA-BACH del CENEVAL, lo que garantizará que el porcentaje de aprobación del examen sea más alto al promedio general.



Como parte de esta estrategia integral, la gobernadora de Quintana Roo anunció la construcción de un sistema completo de acompañamiento, con cursos, asesorías, espacios físicos, materiales traducidos a lengua maya, seguimiento académico y una red de apoyo desde SEMUJERES.



Desde su creación, el programa Mujer Es Aprender ha demostrado resultados concretos, pues de enero a julio de 2025 un total de 458 mujeres aplicaron para su examen de educación básica (primaria y secundaria). Esta nueva etapa representa un avance para que las mujeres fortalezcan su autonomía económica, amplíen oportunidades laborales y alcancen avances hacia la igualdad sustantiva.



Por su parte, la Secretaria de las Mujeres, Esther Burgos Jiménez, señaló que, la firma del Nuevo Acuerdo abre la puerta para que las mujeres continúen sus estudios hacia el nivel medio superior a través de un mecanismo innovador de evaluación, acompañamiento académico y capacitación, incluso el primero en el país, que brindará herramientas para que más mujeres aprueben el examen.



Añadió que la colaboración cercana con la Secretaría de Educación en Quintana Roo, UAQROO, UIMQROO, y demás actores, representan un factor clave para la construcción de estas políticas públicas, ya que además, se han llevado a cabo exámenes a comunidades y lugares en donde antes no llegaban los servicios.