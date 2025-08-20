Inauguran la Unidad de Atención Primaria a la Salud Mental y Adicciones de San Mateo Atenco

-Ana Muñiz Neyra puso en marcha la estrategia “Unidos por la vida”, diseñada para prevenir y atender la conducta suicida y el cuidado de la salud mental.

La presidenta municipal Ana Aurora Muñiz Neyra encabezó la inauguración de la nueva Unidad de Atención Primaria a la Salud Mental y Adicciones (UAPA), además puso en marcha la Estrategia “Unidos por la vida”, con lo cual fortalece las acciones del gobierno local para promover el cuidado de la salud mental entre la población y, con ello, prevenir y atender conductas suicidas.



En este evento Muñiz Neyra informó de la conformación de la Red de Vigilantes para la Prevención del Suicidio, que estará integrada por autoridades auxiliares, delegados juveniles, vecinas, vecinos, empresarios y representantes de medios de comunicación local.



Subrayó que la salud mental es tan importante como la salud física, y que invertir en su cuidado significa garantizar la paz, la seguridad y el desarrollo de la sociedad.



La UAPA San Mateo Atenco ofrece atención gratuita y especializada a través de un equipo multidisciplinario de psicólogos, médicos y trabajadores sociales, que brindan orientación, acompañamiento y tratamientos integrales a pacientes y sus familias.



Rolando Salinas Espinoza, director municipal de Salud, informó que ya se han brindado 220 consultas psicológicas; 184 personas han recibido orientación preventiva; 48 familias son atendidas en talleres de prevención de adicciones; se han aplicado 29 pruebas psicológicas de evaluación y orientación, más 15 pruebas toxicológicas con seguimiento activo; además mil 200 estudiantes han sido atendidos mediante la estrategia denominada “Unidos por las Escuelas Libres de Adicciones.”



Muñiz Neyra estuvo acompañada por el director del Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones, doctor José Raúl Naveda Padilla, quien reconoció su liderazgo, además de destacar que de esta forma San Mateo Atenco se suma a las acciones estratégicas del Gobierno del Estado de México para derribar estigmas y atender la salud mental con profesionalismo, cercanía y humanidad; refrendó que a través de la Secretaría de Salud estatal, se seguirá trabajando unidos por el bienestar de las familias atenquenses.



Muñiz Neyra exhortó a la Legislatura local a asignar más recursos a los gobiernos municipales para fortalecer estos esfuerzos en toda la entidad y poder brindar la mano a quienes enfrentan una enfermedad mental, alteraciones emocionales o una adicción.



Invito la presidenta municipal a todos a unirse, y formar parte de esta red de apoyo, los instó a escuchar, estar atentos y tender la mano a quienes trabajan día a día en salvar las vidas de aquellos que enfrentan un periodo de estrés, depresión, ansiedad o pensamientos suicidad.



Afirmó que estas acciones son parte de una política pública de largo plazo para garantizar el acceso a servicios de salud mental en el municipio. La meta, dijo, es construir un entorno social más empático, informado y preparado para afrontar los desafíos actuales de la salud mental y emocional.



La Unidad de Atención Primaria a la Salud Mental y Adicciones (UAPA) se ubica en el Andador Miguel Hidalgo núm. 125, barrio de San Nicolás, a un costado de la Plaza Cívica Benito Juárez; funciona de lunes a viernes, de las 9:00 a las 17: horas.