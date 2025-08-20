Manuel Vilchis abandera inicio de obras en el Barrio de San Miguel

En Zinacantepec se trabaja de manera cercana y constante para resolver las demandas que por muchos años habían esperado ser escuchadas.

El Gobierno de Zinacantepec, encabezado por el presidente municipal Manuel Vilchis Viveros, sigue implementando acciones a favor de la comunidad con diferentes obras, como la ha sido la pavimentación de calles, de electrificación y más, reforzando así su compromiso con las y los zinacantepequenses.



Manuel Vilchis encabezó el inicio de los trabajos de obra en el Barrio de San Miguel. En el lugar, acompañado por su cabildo y vecinos de San Miguel, señaló estar muy entusiasmado por el inicio de las obras, las cuales tienen el firme proposito de transformar y que responden a las necesidades de la gente



Afirmó que en Zinacantepec se trabaja de manera cercana y constante para resolver las demandas de vecinas y vecinos, que por muchos años habían esperado ser escuchados, cumpliendo con su compromiso de seguir transformando las comunidades para beneficio de los pobladores.



Agradeció la confianza que tienen en su gobierno y reafirmó que el trabajo que realiza a la par con los delegados presentes es el resultado de la confianza y compromiso que ellos tienen con el municipio.



Y se comprometió a llevar a cada rincón de Zinacantepec propuestas innovadoras, que beneficien a cada uno de los pobladores, sin perder de vista lo que las familias necesitan: soluciones y respuestas.



Al finalizar el evento, Vilchis Viveros se trasladó al palacio municipal, donde encabezó la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Municipal de Prevención y Control de Crecimiento Urbano de Zinacantepec.



Esta sesión contó con la presencia de la Lic. Sandra Martínez Solís, Delegada Regional de Toluca de IMEVIS y Secretaria Técnica del Comité.



Manuel Vilchis agradeció a todos los vocales que participaron en la sesión, y reafirmó el compromiso que tiene su gobierno con el fortalecimiento de los trabajos de planeación y ordenamiento en el municipio.



“Con estas acciones, refrendamos nuestra responsabilidad de impulsar un desarrollo urbano ordenado, sostenible y en beneficio de nuestras vecinas y vecinos”.