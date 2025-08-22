Entregan Isaac Montoya y Suteym remodelación de la Unidad Administrativa Baden Powell en Naucalpan

Señalaron que la ciudadanía merece un gobierno a la altura de su pueblo, y este es posible si mantenemos la unidad entre sindicato y gobierno.

El Presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, acompañó al Secretario General del Suteym, Tomás Palomares Parra, a la inauguración de la remodelación integral de la Unidad Administrativa Baden Powell.



Por su parte, el alcalde Isaac Montoya Márquez durante el evento agradeció el respaldo del SUTEyM a su gobierno y reconoció el trabajo de Tomás Palomares Parra, como un ejemplo de perseverancia, convicciones y lucha sindical. Subrayó que la inauguración de estas oficinas representa un paso en la dignificación de la base laboral y en la mejora del ambiente de trabajo.



Señaló que se encuentra plenamente convencido de que siempre se debe pensar en las y los trabajadores, garantizándoles espacios dignos y adecuados para poder desempeñar sus labores con seguridad; ya que su esfuerzo diario es esencial para brindar un mejor servicio a las y los naucalpenses.



Afirmó que la ciudadanía merece un gobierno a la altura de su pueblo, y solo sera posible si mantenemos la unidad entre sindicato y gobierno. Esta unidad es nuestra mayor fortaleza, y hoy en Naucalpan lo demostramos con hechos.



Tomás Palomares Parra, secretario general del SUTEyM sección Naucalpan, afirmó que harán del sector de servicios públicos de Lomas Verdes (Baden Powell) el mejor de todos.



Además destacó que, al igual que en Izcalli Chamapa, San Agustín, Central Barrido, Tecamachalco y otros sectores, se ha podido mejorar en este periodo de manera significativa sus instalaciones para beneficio de los trabajadores.



Durante la inauguración de las oficinas de la Unidad Administrativa “Baden Powell”, acompañado del alcalde Isaac Montoya Márquez, del secretario de Desarrollo Financiero del SUTEyM, Artemio Cruz, y de representantes del dirigente estatal Herminio Cahue, Palomares reiteró que los trabajadores merecen instalaciones dignas.



El líder sindical enfatizó que el recurso que cada año se gestiona con el gobierno municipal debe emplearse donde realmente se necesita, así como invertirse en fortalecer las áreas de trabajo que son el espacio cotidiano de los servidores públicos.



Finalmente las autoridades presentes develaron una placa conmemorativa y resaltaron que este logro es fruto de la unidad y del esfuerzo conjunto entre el sindicato y el gobierno municipal, para beneficio de los trabajadores y de toda la ciudadanía de Naucalpan.