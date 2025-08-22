David Monreal inauguró la Casa de Seguridad Pública Municipal de Loreto

-La obra incluye nuevas áreas, dormitorios, comedor, cocina y tres celdas modernas

Con el propósito de fortalecer la seguridad pública y dignificar el trabajo de las corporaciones policiales, el Gobernador David Monreal Ávila inauguró la Casa de Seguridad Pública Municipal de Loreto, cuya inversión total asciende a 4 millones 700 mil 800 pesos, resultado de la suma de esfuerzos entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Loreto.



El mandatario estatal anunció una inversión histórica superior a los 100 millones de pesos para el municipio de Loreto, con la finalidad de atender de manera integral la infraestructura carretera, garantizar el acceso al agua potable y fortalecer la seguridad, la educación y el deporte.



Informó que el Gobierno de Zacatecas asumirá el compromiso de rehabilitar el 100 por ciento de las carreteras en Loreto, lo que permitirá izar bandera blanca en este rubro; la inversión contempla más de 60 millones de pesos en una primera etapa, con una aportación tripartita donde el municipio pondrá 20 millones de pesos y el estado 40 millones, bajo el esquema de dos a uno.



En materia de servicios básicos, el mandatario anunció que el Gobierno de Zacatecas cubrirá el 70 por ciento de la inversión necesaria para la construcción de un nuevo pozo de agua potable, con lo cual se busca garantizar el suministro para las familias del municipio.



Dentro de la proyección, se contempla la restauración total de la Normal de San Marcos, Matías Ramos Santos, donde se invertirán casi 100 millones de pesos para rehabilitar aulas, canchas, alberca olímpica y espacios deportivos.



Con una superficie de 338.52 metros cuadrados, la Casa de Seguridad cuenta ahora con espacios dignos y funcionales, la Dirección y Subdirección, Alcaidía con dormitorio, tres celdas modernas, sanitarios adecuados, comedor y cocina equipados, área de armería, dormitorios para hombres y mujeres, así como sala de descanso. La inversión en estas áreas alcanzó los 3 millones de pesos.



Se destinaron 620 mil pesos al equipamiento, lo que permitió dotar a las instalaciones de escritorios, computadoras, sillas, salas de espera, literas, ropa de cama, equipo de cocina, refrigerador, estufa, comedores, pantallas y sillones.



El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Manuel Eduardo Flores Sonduk, informó que se ha logrado la rehabilitación de 28 Casas de Seguridad Pública en el estado, lo que representa un avance de más del 50% en el proceso de dignificación de las corporaciones municipales.



Destacó que esta política de infraestructura y equipamiento se enmarca en los cuatro ejes de prioridad estatal y nacional en seguridad pública, que buscan contar con policías acreditados, depurados, certificados, equipados y con proximidad social, “de eso se trata esta estrategia, de que los ciudadanos crean en su policía”.



El Presidente Municipal, Antonio Tiscareño de Anda, expresó su reconocimiento al Gobernador del Estado, David Monreal Ávila, por el respaldo institucional, “en Loreto no hay oposición, hay unidad, hay coincidencias para caminar juntos con sentido positivo”.