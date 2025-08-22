HALLAN A TRES JÓVENES ASESINADOS EN CARRETERA DE POLOTITLÁN, EDOMEX

Tres jóvenes fueron localizados sin vida la mañana de este viernes a la orilla de la carretera Atlacomulco–Palmillas, en la comunidad de Taxhe, municipio de Polotitlán, en la zona norte del Estado de México.

De acuerdo con las primeras indagatorias, las víctimas habían sido privadas de la libertad en San Juan del Río, Querétaro, y posteriormente abandonadas en el kilómetro 123 de la vialidad, donde fueron halladas con disparos de arma de fuego y en posición boca abajo, una junto a la otra.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia y elementos de seguridad tras una llamada al 911; sin embargo, sólo confirmaron el deceso. Los fallecidos fueron identificados en el sitio por sus familiares, aunque no se difundieron sus nombres.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una carpeta de investigación para esclarecer el triple homicidio y determinar el móvil del ataque.